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تعرف على أفضل اللاعبين منذ بداية عام 2018 وحتى الان
2018/03/26 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / متابعة…

نشر مرصد CIES المتخصص قائمة تضم أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ بداية عام 2018 وحتى الآن.

وذكر المرصد المتخصص بـ”اختيار أفضل عشرة لاعبين في سبعة مراكز بعد ان تم التقييم وكانت المراكز المختارة كالتالي حراسة المرمي ’ خط الدفاع , الظهير , لاعب الوسط الدفاعي لاعب الوسط المحوري ، الجناح ، المهاجم لتكون المحصلة 70 لاعبا”.

وأشار المرصد الى “إختيار الأفضل في كل مركز كالتالي هوجو لوريس توتنهام في الحراسة وكوليبالي نابولي في قلب الدفاع وماريو روي ظهير أيسر نابولي ،توني كروس ريال مدريد ،إيركسين توتنهام ،ميسي ومن خلفه مباشرة محمد صلاح في مركز الجناح ، كريستيانو رونالدو في الهجوم “.انتهى25و

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