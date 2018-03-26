أومتيتي يزيد التكهنات حول مستقبله مع برشلونة

2018/03/26 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر رفض صامويل أومتيتي مدافع المنتخب الفرنسي وبرشلونة الإجابة عن سؤال وجه له حول تجديد عقده مع فريقه الحالي أو الرحيل.

ويتواجد صاحب 24 عاما في معسكر منتخب بلاده والذي يستعد تحت قيادة ديدييه ديشامب لخوض اللقاء الودي الثاني بالمرحلة التحضيرية الأولى لكأس العالم المقررة الصيف القادم في مواجهة المنتخب الروسي منظم البطولة الثلاثاء القادم.

وظهر اللاعب في برنامج حواري على قناة تليفزيونية والذي تضمن جزء منه فقرة تتيح له الإجابة على الأسئلة الموجهة له بنعم أو لا أو جوكر والذي يعني تمرير السؤال دون الرد غليه.



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واستخدم أومتيتي جوكر لعدم الإجابة عن سؤالين منفصلين، أولهما كان بخصوص تجديد عقده مع برشلونة والثاني إذا ما كان عدم التجديد بخصوص الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

ويسعى جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر من التعاقد مع الفرنسي من أجل تدعيم خط دفاعه مع وجود الإيفواري إريك بايلي ليكون الثنائي الساتر الحديدي الذي يبحث عنه البرتغالي.

ويتضمن عقد بلوجرانا مع أومتيتي والذي ينتهي 2021 شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو وهو ما يجعل الإدارة الكتالونية خائفة من تكرار ما حدث مع نيمار.

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