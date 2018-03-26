واشنطن تطرد 60 دبلوماسيًا روسيًا على خلفية تسميم العميل “سكريبال”

2018/03/26 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصافي نيوز/ بغداد كشفت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، طرد 60 دبلوماسيًا روسيًا لديها، وأعطتهم مهلة 7 أيام لمغادرة البلاد، حسب وسائل إعلام أمريكية.ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن أمرت أيضًا بإغلاق القنصلية الروسية في مدينة سياتل، على خلفية قضية تسميم العميل الروسي المزدوج “سيرغي سكريبال” في بريطانيا.وأوضح المصدر …

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