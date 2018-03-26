الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


واشنطن تطرد 60 دبلوماسيًا روسيًا على خلفية تسميم العميل “سكريبال”
2018/03/26 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ بغداد كشفت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، طرد 60 دبلوماسيًا روسيًا لديها، وأعطتهم مهلة 7 أيام لمغادرة البلاد، حسب وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن أمرت أيضًا بإغلاق القنصلية الروسية في مدينة سياتل، على خلفية قضية تسميم العميل الروسي المزدوج “سيرغي سكريبال” في بريطانيا.

وأوضح المصدر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تطرد 60 دبلوماسيًا روسيًا على خلفية تسميم العميل “سكريبال”) نشر أولاً على موقع (الرصافي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تطرد 60 دبلوماسيًا روسيًا على خلفية تسميم العميل “سكريبال”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرصافي نيوز).


كامل التفاصيل في: الرصافي نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ معصوم يناقش مع امين عام [أوبك] تعزيز الدور في استقرار أسعار النفط
⋙ الوفد القطري بكامل نجومه يحضر مباراة العراق وسوريا
⋙ تركيا تعليقا على طرد الدبلوماسيين الروس: لن نتخذ قرارا ضد روسيا ولن نتدخل بقرارات موسكو ولندن
⋙ العبادي : لن نألو جهدا بتحقيق مطالب المواطنين وتحسين الخدمات
⋙ معصوم : هناك اهمية لاستمرار خفض انتاج اوبك لدعم اسعار النفط
بالفيديو والصور
⋙ بالصور والفيديو... الفنانون المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
⋙ بالفيديو .. لا تسلم البلد للـــ"حرامية" من جديد ..
⋙ بالصور.. تركيا تطبع صورة لميركل "بشنب هتلر" وتصفها بـ "الخالة القبيحة"
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن