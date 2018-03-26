2018/03/26 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة الملك عاريا ...استيقظوا من سباتكم يا جبهويين!!نبيل عودةاتابع ما يجري علنا ومن وراء الكواليس، بكل ما يتعلق ببلدية الناصرة وانتخاباتها القريبة.نشر بعضهم مواد إعلامية بشكل مقالات، لم تأتي باي جديد، مثلا، ما كتبه أحدهم، ان الشباب هم الذين يحسمون المنافسة الانتخابية، وهذا صحيح لأسباب عديدة، أهمها وأبرزها ان مجتمعنا هو مجتمع شباب من ناحية العمر، أكثرية مطلقة تحت عمر الأربعين، لكن الكاتب دم......

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