2018/03/26 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيطرت تركيا بمساعدة فصائل سورية معارضة على عفرين بعد نحو شهرين من المعارك مع وحدات حماية الشعب.

وذكر عضو الهلال الأحمر الكوردي التابع اللإدارة الذاتية فرحان سليمان ان "المساعدات يتم ارسالها عبر المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري لذلك لا يمكن ارسالها على دفعة واحدة".

ولفت سليمان الى نية الإدارة الذاتية بإنشاء مخيم للنازحين والاستمرار بارسال الادوية والمواد الغذائية.

ويذكر أن قافلة المساعدات تم التبرع بها من قبل الكورد السوريين المقيمين في البلدان الأوروبية وفي اقليم كوردستان.

ونزح مئات آلاف المدنيين من عفرين بعد سيطرة القوات التركية عليها فيما تقول تقارير ان هؤلاء النازحين بحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة.

عن تقرير لافا اسعد

تحرير سوار أحمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تغيث عفرين وانطلاق قافلة مساعدات) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تغيث عفرين وانطلاق قافلة مساعدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).