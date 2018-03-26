بالصور والفيديو... الفنانون المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

2018/03/26 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى عدد من الفنانين المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي انطلقت اليوم الإثنين 26 مارس/ آذار الجاري، وتستمر ثلاثة أيام.

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