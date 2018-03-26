الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


الحشد الشعبي يقتل 4 دواعش بكمين شمال شرقي ديالى
2018/03/26 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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