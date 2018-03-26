2018/03/26 | 20:24

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يقتل 4 دواعش بكمين شمال شرقي ديالى ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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