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النجيفي يحذر من “بؤر” جديدة لداعش غربي الموصل
2018/03/26 | 20:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

قال اثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق، وقائد حرس نينوى، اليوم الاثنين، ان عناصر داعش اشتبكوا مع الجيش العراقي شمالي محافظة صلاح الدين، فيما حذر من “بؤر” جديدة لداعش غربي الموصل.

وذكر النجيفي في صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” وتابعها “النور نيوز” الى متى يبقى هذا الاهمال في  الوضع الأمني، والى متى يُسمح لداعش باستعادة قوتها ونشاطها؟”.

واوضح النجيفي، أنه “بعد حوادث كركوك وأطراف الحويجة اشتبكت داعش مع الجيش العراقي في شمال محافظة صلاح الدين في منطقة كنعوص”.

وتوقع محافظ نينوى السابق، ان “تمتد هذه الاعمال الارهابية الى غرب الموصل بعد ان استطاعت داعش إيجاد بؤر تجمع وانطلاق في جنوب غرب الموصل”.

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