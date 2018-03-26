سوريا تجدد المطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية من عفرين

2018/03/26 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت سوريا اليوم الاثنين، مطالبتها القوات التركية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين.

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