الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


سوريا تجدد المطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية من عفرين
2018/03/26 | 20:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جددت سوريا اليوم الاثنين، مطالبتها القوات التركية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين.

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