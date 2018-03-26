طالب أزهري يطلق مبادرة

2018/03/26 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق الطالب شريف سيد، بطل تحدى القراءة، والطالب بكلية الصيدلة جامعة الازهر، مبادرة سفير القراءة، لنشر القراءة والعلم في جميع ربوع الارض وتحويل الإنسان البسيط إلى قارئ ثم سفير للقراءة ينشر أهميتها في محيطه الكائن فيه.

واوضح الطالب شريف سيد،أن رؤية المبادرة: ضرورة إعادة علاقة الناس بالكتب وتوعيتهم بأهمية القراءة لخلق مجتمع ثقافي و علمي ناجح، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يتناسب مع أهميتها الفعلية وهي نشر النفع في كل ربوع الأرض، وتعميم مصطلح سفير القراءة على كل من أراد نفع الآخرين و النهضة الثقافية للأمم و إيصال الناس إلى سبل الثقافة والعلم .ومساعدة القراء من خلال مشاريع قرائية مناسبة لجميع الفئات العمرية يديرها مجموعة من أفضل المثقفين في العالم بما يتناسب مع جميع الثقافات والحضارات، والعمل على مساعدة الأشخاص في العمل والدراسة من خلال القراءة و إقامة بعض المسابقات التي تبرز تفوق القراء و خلق القدوة والمثال ليقتدى به . وعن أهداف المبادرة قال: من أهدافنا انتشال الناس من غياهب الجهل التي أثرت على واقعنا المعاصر إلى نور الثقافة والعلم من خلال القراءة، والوصول إلى مليون قارئ و 20 مليون كتاب مقروء و2000 سفير للقراءة خلال هذه السنة 2018 / 2019 م و ذلك من خلال المشاريع القرائية المتعددة، والعمل على تأسيس ألف مكتبة متنقلة في الشوارع في جميع البلدان لمساعدة الناس على القراءة لمن لا يستطيعون شراء الكتب، وتدريب بعض المثقفين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و إبراز مكانتهم الثقافية من خلال الفيديوهات التي ينشرونها و التي يعود نفعها على جميع القراء، وخلق نقاش حضاري عالمي من جميع المثقفين عالميا و الوصول إلى 500 مليون قارئ من خلال المبادرة على المدى البعيد .انتهىص .



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