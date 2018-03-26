2018/03/26 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أمن 4 دقائق مضت التعليقات على الحشد الشعبي وبعملية استباقية يتمكن من قتل أربعة عناصر من "داعش" في ديالى مغلقة 5 زيارة

الحشد الشعبي وبعملية استباقية يتمكن من قتل أربعة عناصر من "داعش" في ديالى

2018-03-26

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي وبعملية استباقية يتمكن من قتل أربعة عناصر من "داعش" في ديالى) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي وبعملية استباقية يتمكن من قتل أربعة عناصر من "داعش" في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).