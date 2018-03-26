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الحشد الشعبي وبعملية استباقية يتمكن من قتل أربعة عناصر من
2018/03/26 | 20:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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الحشد الشعبي وبعملية استباقية يتمكن من قتل أربعة عناصر من "داعش" في ديالى

2018-03-26

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