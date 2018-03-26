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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد يعلن مقتل 14 داعشيا وتدمير 3 مضافات بين نينوى وصلاح الدين

26/03/2018 20:14:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / نينوى / ح.ك

أعلن آمر فوج المهمات الخاصة في اللواء 50 بالحشد الشعبي، جاسم البزوني، اليوم الاثنين، عن مقتل 14 عنصرا داعش وتدمير ثلاث مضافات خلال عملية أمنية مشتركة استهدفت موقعا للتنظيم بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وذكر البزوني في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخه منه، إن "قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية ممثلة بقيادتي عمليات صلاح الدين ونينوى نفذت، اليوم، عملية أمنية مشتركة استهدفت منطقة، زور الكنعوص، التي تقع بين قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ومنطقة إمام غربي بمحافظة نينوى التي تعتبر موقعا رئيسيا لداعش بعد تحرير قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك والساحل الأيسر لقضاء الشرقاط.

واوضح البزوني، أن "العملية أسفرت عن مقتل 14 عنصرا بتنظيم داعش الإرهابي بينهم 12 عنصرا قتلوا بقصف جوي لطيران الجيش العراقي، فضلا عن تدمير ثلاث مضافات وأنفاق وقتل من كانوا بداخلها من الدواعش المجرمين".

واشار البزوني إلى أن "العملية المشتركة بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية في المنطقة المذكورة أسفرت ايضا عن العثور على منصات صواريخ وهاونات وأسلحة خفيفة"، مشيرا إلى أن "اللواء 50 فقد أحد مقاتليه وهو الشهيد البطل مروان علي الذي نال شرف الشهادة اثناء العملية".

يذكر ان الحشد الشعبي يلعن بين الحين والأخر قتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن تدمير مضافات تحتوي أسلحة، فيما يستمر بتشيط المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.

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