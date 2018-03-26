بالصور.. تركيا تطبع صورة لميركل

2018/03/26 | 20:32

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تركيا تطبع صورة لميركل "بشنب هتلر" وتصفها بـ "الخالة القبيحة"

متابعة/ سكاي برس

روجت صحيفة يومية تركية داعمة بقوة للرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين صورة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على غلافها الأمامي على أنها أدولف هتلر متهمة إياها "بالعقلية النازية".

وتشتهر صحيفة يني آكيت التركية بموالاتها الشديدة لاردوغان وسياسته، حيث طبعت على غلافها صورة لميركل بشنب هتلر وعلى يدها العلامة النازية والحزام بشكل قطري عبر صدرها كالقادة النازيين، تعقيبا على وصف أردوغان لها.

واتهم أردوغان ألمانيا وحكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى بإظهار العقلية النازية إثر حظرهم الوزراء الأتراك من تقدم المسيرات في الفترة التي سبقت استفتاء أبريل العام الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصوّر فيها صحيفة تركية ميركل على أنها الدكتاتور النازي الذي تسبب بالحرب العالمية الثانية وترأس الهولوكوست، بعد ذلك نشرت صحيفة "جونيس" اليومية ذات الطابع اليميني صورة لها في الزي النازي ، إلى جانب كلمات بالألمانية: "Frau Hitler" ووصفت ميركل "بالخالة القبيحة".

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