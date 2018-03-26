تعرف على حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء

2018/03/26 | 20:32

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منذ 2018-03-26 الساعة 20:16 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الإثنين، أن يكون طقس الغد صحواً مع قطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائم جزئي في المنطقة الجنوبية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أن "الطقس يوم غد الثلاثاء، سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع قطع من الغيوم, ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق", مبيناً ان "الرياح في الأقسام الشرقية ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وفي الأقسام الغربية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة".

واوضح البيان، أن "المنطقة الشمالية ستشهد غداً طقساً صحواً مع بعض الغيوم, أما درجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق"، لافتاً إلى ان "الرياح ستكون متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة".

وأوضح، أن "المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها بين صحو وغائم جزئي, ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق, أما الرياح ستكون متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة".انتهى29/6ن

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