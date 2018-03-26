رابطة المصارف توقع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية وجمعية مصارف البحرين

2018/03/26 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

وقعت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اتفاقية تعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية العامة ومذكرة تفاهم مع جمعية مصارف البحرين لتعزيز التعاون بين الطرفين من خلال إقامة المؤتمرات والتدريبات للكوادر المصرفية العراقية.





وذكر بيان صحفي صدر عن رابطة المصارف الخاصة العراقية تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "وفدا مصرفيا يضم رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ونائبه علي مفتن وعدد من المصارف الخاصة والإسلامية العاملة في العراق زار مملكة البحرين لبحث أفاق التعاون وتطوير العلاقات المصرفية بين العراق والبحرين".





واوضح البيان أن "رابطة المصارف الخاصة العراقية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية العامة وقعتا اتفاقية لعقد سلسلة تدريبات داخل العراق ومنح شهادة اختصاص معتمد في الصيرفة"، موضحا أنه "خلال حفل توقيع الاتفاقية مثل رابطة المصارف الخاصة العراقية رئيسها وديع الحنظل وعن المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية العامة، الأمين العام عبد الاله بلعتيق".

وأكد البيان، أن "رابطة المصارف الخاصة العراقية وقعت أيضا مذكرة تفاهم مع جمعية مصارف البحرين لتحقيق التعاون المشترك وتبادل الخبرات المتخصصة وإقامة التدريبات"

وزار الوفد المصرفي العراقي، مملكة البحرين استجابة للدعوة التي وجهت له من قبل رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، وألتقى الوفد خلال زيارته عدد من المصارف في مملكة البحرين بهدف تطوير العلاقات وتحقيق التعاون مع المصارف الخاصة لتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين.





من جهة أخرى، قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، إن "زيارة الوفد المصرفي العراقي إلى مملكة البحرين تعتبر ناجحة لأنها أسفرت عن توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم مما سيساعد على تطوير العلاقات الثنائية"، مضيفا أن "الوفد استقبل بحفاوة كبيرة من قبل الاشقاء في مملكة البحرين"، معربا عن شكره إلى "جمعية مصارف البحرين ورئيسها عدنان يوسف مما بذلوه من جهد في إنجاح زيارتنا".





وأوضح أن "رابطة المصارف الخاصة العراقية تتطلع من خلال زيارة الوفد المصرفي العراقي إلى مملكة البحرين إلى تحقيق مزيد من التعاون وفتح افاق جديدة في العلاقات بين المصارف العراقية والمصارف البحرينية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة المصارف توقع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية وجمعية مصارف البحرين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة المصارف توقع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية وجمعية مصارف البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).