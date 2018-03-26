2018/03/26 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..



نشر محمد هنيدي منذ أيام صورة بطاقته الشخصية بعد تجديدها، وأبدي اعجابه بظهوره من خلالها بشكل مميز لدرجة أنه قرر أن تكون الصورة الأساسية لحسابه الرسمي على موقع Twitter.



وأعلن أنه مستعد لخوض التحدي مع جميع المصريين، مطالبهم بوضع صورة بطاقتهم الشخصية على حساباتهم الشخصية.

الفنانة مي كساب اول من أعلن قبول التحدي مع هنيدي ونشرت صورة بطاقتها الشخصية عبر حسابها على Instagram، وكتبت “قبلت تحدي محمد هنيدي وشكلي في البطاقة قمر ما شاء الله”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مي كساب تقبل تحدي هنيدي وتنشر صورة بطاقتها الشخصية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مي كساب تقبل تحدي هنيدي وتنشر صورة بطاقتها الشخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).