ممثل الحكومة النمساوية: لن نقوم بطرد دبلوماسيين روس

2018/03/26 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الحكومة النمساوية، بيتير لاونسكي تيفينتال، اليوم الإثنين، أن بلاده لن تقوم بطرد الدبلوماسيين الروس على خلفية قضية "سكريبال"، وتعتزم إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع موسكو.

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