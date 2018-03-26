2018/03/26 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-03-26 الساعة 20:26 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

أعلن الناطق بإسم شرطة بغداد، العقيد نبراس علي، الإثنين، اعتقال مسافر بحوزته كمية من المخدرات في مطار بغداد.

وذكر علي، في بيان مقتضب تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "شرطة بغداد قسم مخدرات الكرخ مفرزة مكافحة مخدرات المطار، ألقت القبض على مسافر بحوزته كمية من المخدرات في مطار بغداد".

يذكر ان القوات الأمنية تعتقل بين الحين والآخر، مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة وعصابات ارهابية ومتهمين بجرائم ارهابية وجنائية في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.انتهى29/6ن

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