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الاعلام والاتصالات تدعو المؤسسات الاعلامية لتوخي الدقة والموضوعية بتناول الاخبار الامنية
2018/03/26 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداددعت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، جميع المؤسسات الاعلامية لتوخي الدقة والموضوعية بتناول الاخبار الامنية، مؤكدة أنها اصدرت انذارا الى بعض المؤسسات الاعلامية لنشرها تقارير كاذبة ومضللة.

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