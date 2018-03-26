الاعلام والاتصالات تدعو المؤسسات الاعلامية لتوخي الدقة والموضوعية بتناول الاخبار الامنية

2018/03/26 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداددعت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، جميع المؤسسات الاعلامية لتوخي الدقة والموضوعية بتناول الاخبار الامنية، مؤكدة أنها اصدرت انذارا الى بعض المؤسسات الاعلامية لنشرها تقارير كاذبة ومضللة.

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