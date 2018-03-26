2018/03/26 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوريا تطالب باقامة مبارياتها في العراق وقائد المنتخب يشيد ببطولة الصداقة

بغداد/..



اشاد قائد المنتخب السوري لكرة القدم فراس الخطيب، الاثنين، بمستوى تنظيم بطولة الصداقة الدولية، المقامة حالياً في مدينة البصرة الرياضية.

وذكر الخطيب، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق وسوريا، ان "تنظيم بطولة الصداقة كان على اعلى مستوى الدقة، ويمكن للعراق ان تستضيف بطولات عربية وقارية كبيرة".

من جانب آخر، تقدم المنتخب السوري بطلب الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، بشأن الموافقة على إقامة مباريات منتخب سوريا في العراق.انتهى أ د

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