البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي العراق من العملة الأجنبية إلى 51.5 مليار دولار

2018/03/26 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، ارتفاع احتياطي العراق من العملة الأجنبية إلى 51.5 مليار دولار.





وذكر العلاق في جلسة مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية ووكالات الانباء بينها "الاقتصاد نيوز"، إن "الاحتياطي الأجنبي أرتفع خلال العام الحالي إلى 51.5 مليار دولار بسبب عدم شراء البنك المركزي لحوالات الخزينة"، مضيفا أن "البنك المركزي قطع شوطا كبيرا في إدارة الاحتياطيات الأجنبية وبدأنا نحقق عوائد مالية من خلال استثمار الذهب الموجود في الخارج".





ولفت إلى أن "البنك المركزي تمكن من استعادت استقلاليته التي فقدها منذ العام 1980 إلى الحكومة بالإضافة إلى قيامه بالسيطرة على التضخم الذي وصل إلى 40٪ قبل العام 2003 واصبح الان 4٪".





وبين أن "شركة دولية قامت بتدقيق حسابات مصرفي الرافدين والرشيد بهدف إعادة هيكلتهم وشكلت لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لغرض خصخصة المصرفين"، موضحا أن "استقرار القطاع المصرفي هدف أساسي لتحقيق الاستقرار المالي وكبح التضخم".





وتابع أن "نظام المدفوعات في البنك المركزي يعتبر من الأنظمة المتطورة في العالم وتقدر المعاملات التي يجريها شهريا 14 تريليون دينار ولم يواجه أي خروقات".

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