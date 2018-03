اعتقال مسافر بحوزته مواد مخدرة في مطار بغداد

2018/03/26 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن الناطق باسم شرطة بغداد، العقيد نبراس علي، اليوم الاثنين، القاء القبض على مسافر بحوزته مواد مخدرة في مطار بغداد.

وذكر علي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “شرطة بغداد قسم مخدرات الكرخ مفرزة مكافحة مخدرات المطار القت القبض على مسافر بحوزته كمية من المخدرات في مطار بغداد”.

يذكر ان شرطة بغداد تعلن، بين الحين والأخر، القبض على مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة يرومون تهريبها، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

