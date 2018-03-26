2018/03/26 | 21:40

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دعوة زفاف الامير هاري وخطيبته تثير ضجة والسبب ؟!

متابعة / سكاي برس:

تسببت دعوة زفاف الأمير هاري Prince Harry وخطيبته ميغان ماركل Meghan Markle في ضجة عارمة بعد اختفاء اسم العروس الحقيقي من الدعوة.

فقد تمت طباعة دعوة الزفاف مكتوباً عليها: "يطلب صاحب السمو أمير ويلز حضوركم لحفل زفاف الأمير هنري وميغان ماركل"، حيث أشارت الدعوة لاسم الأمير هاري الحقيقي وهو هنري، بينما خلت من اسم العروس وهو رايتشيل ميغان.





وبينما اعتبر البعض أن الأمر فيه تقليل للعروس وعدم اكتراث بهويتها خاصة وأن العائلة المالكة البريطانية معروفاً دائماً بإتباع الإتيكيت والرسميات في مثل هذه الأمور، فإن آخرين دافعوا عن سر طباعة الاسم بهذا الشكل.

فقد قال خبير الإتيكيت البريطاني غرانت هارولد لصحيفة Good Housekeeping إن قصر باكنغهام يعتني دائماً بالقيام بكل شيء كما يقول الكتاب، وبالتالي كان من الطبيعي استخدام الاسم الرسمي للعروس ميغان ماركل، إلا أنه قد رأى أن استخدام اسم الشهرة الذي يعرفها به الجميع منذ دخلت عالم التمثيل هو الأنسب هذه المرة، رغم أنها دعوة رسمية صادرة عن القصر.

من جهة ثانية، كشف تايلور دولي - ابن أخ ميغان ماركل غير الشقيق - أنه لم تتم دعوته لحفل زفاف عمته الملكي، رغم أنها كانت مقربة منه في طفولته وكانت تعتني به كثيراً.

الجدير بالذكر أن حفل الزفاف الذي سيحضره نحو 2640 شخص سيتم إقامته يوم 19 مايو المقبل في قلعة ويندسور.

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