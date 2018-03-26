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البيت الأبيض: ترامب مستعد للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني إذا لم يشهد الاتفاق تغييرا
2018/03/26 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنويه

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