الأعرجي يلتقي شيوخ ووجهاء الصويرة ويتفقد عوائل شهداء الداخلية في واسط

2018/03/26 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب وزير الداخلية ان الاعرجي زار اليوم قضاء الصويرة في محافظة واسط والتقى شيوخ ووجهاء القضاء ، واستمع منهم الى شرح مفصل عن أحوالهم المعيشية مستفسرا عن أداء دوائر الوزارة في المحافظة.كما شملت زيارة الاعرجي الى واسط تفقده عوائل شهداء وزارة الداخلية في الصويرة واستمع الى مطالبهم ، موجها الدوائر المختصة بتلبيتها.انتهىم .

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