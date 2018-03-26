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الأعرجي يلتقي شيوخ ووجهاء الصويرة ويتفقد عوائل شهداء الداخلية في واسط
2018/03/26 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكر بيان لمكتب وزير الداخلية ان الاعرجي زار اليوم قضاء الصويرة في محافظة واسط والتقى شيوخ ووجهاء القضاء ، واستمع منهم الى شرح مفصل عن أحوالهم المعيشية مستفسرا عن أداء دوائر الوزارة في المحافظة.كما شملت زيارة الاعرجي الى واسط تفقده عوائل شهداء وزارة الداخلية في الصويرة واستمع الى مطالبهم ،  موجها الدوائر المختصة بتلبيتها.انتهىم .

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