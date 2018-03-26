2018/03/26 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / محافظ ديالى: الاوضاع الامنية في ناحية السعدية مستقرة وتحت السيطرة

26/03/2018 21:12:00 PM | عدد القراءات : 17

واع / ديالى / ح.ك

أكد محافظ ديالى مثنى التميمي صباح، اليوم الاثنين، خلال زيارته لناحية السعدية ان الأوضاع في الناحية مستقرة وتحت السيطرة، فيما دعا القوات الأمنية في المحافظة إلى مزيد من اليقضة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ ديالى، تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه، ان "التميمي عقد اجتماعا مع القيادات الامنية في الناحية بالاضافة الى قائد العمليات وقائد الفرقة الخامسة وقادة الحشد الشعبي".

واكد التميمي بحسب البيان ان "ناحية السعدية مستقرة امنيا، والقوات الامنية تفرض سيطرتها عليها بشكل كامل، وما حدث مؤخرا خرق أمني وتمت السيطرة عليه".

واضاف البيان ان "التميمي تجول مع اهالي الناحية واطلع على استمرار الدوام الرسمي في دوائرها بالاضافة الى المدارس".

ودعا محافظ ديالى القوات الامنية في عموم محافظة ديالى وفي المناطق المحررة خصوصا لـ"المزيد من اليقضة والحذر من الخلايا النائمة التابعة لداعش".

وبين التميمي ان "ناحية السعدية شهدت عودة اغلب العائلات النازحة اليها وتم افتتاح الدوائر الصحية والخدمية بعد استتباب الامن".

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