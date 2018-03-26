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القبض على متهمين بترويج المخدرات بحوزتهما ١٦٠٠ حبة مخدرة جنوب الحلة
2018/03/26 | 21:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وكالة النبأ للأخبار - بابل

تمكنت قوة امنية من شرطة محافظة بابل، اليوم الاثنين، من القبض على أثنين من مروجي المخدرات، وبحوزتهما ١٦٠٠ حبة مخدرة خلال عملية امنية نفذت جنوب الحلة. 

وذكر مصدر أمني في مديرية مكافحة المخدرات لوكالة النبالنبأ للأخبار، إن "قوة من مكتب مكافحة المخدرات بالتعاون مع مفارز امنية تمكنت من اعتقال متهمين بترويج المخدرات احدهما امراة بعد استدراجهم بكمين عند نقطة تفتيش جنوب الحلة قادمين من النجف الاشرف باتجاه مركز المحافظة".

وبين أن "القوة القت القبض عليهم بالجرم المشهود بعد ان ضبطت في سيارتهم 1600 قرص مخدر نوع (0,1)"، مشيرا الى ان "التحقيقات الاولية تشير الى انهما "كانا يعتزمان ترويجها في بابل".

وأوضح أن "عملية الاعتقال "استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وتمت عبر ملاحقتهما"، لافتا إلى أن "القوة نقلت المعتقلين الى مراكز الاحتجاز الأمني لاستكمال التحقيقات القانونية بغية عرضهم على القضاء".

فيما صادرت الحبوب المخدرة لاتلافها".

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