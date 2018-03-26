برهم صالح : الظلم هو من يحكم في إقليم كردستان والظلم لا يدوم

2018/03/26 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة برهم صالح أن المواطنين في إقليم كردستان يعانون الكثير جراء السياسات السيئة والجشع وسوء استخدام السلطة ، مشيرا الى أن الظلم هو من يحكم إقليم كردستان.

وذكر صالح خلال كلمة له امام مختلف شرائح ومكونات حلبجة إن الظلم هو من يحكم اقليم كردستان وإن المواطنين في حالة اقتصادية وسياسية غير مستقرة ، مضيفاً ان المواطنين يعانون جراء السياسات السيئة وبسبب الجشع وسوء استخدام السلطة.وأكد صالح أن الأوضاع غير الطبيعية وصلت الى مرحلة لم يعد بإمكان المواطنين قبولها ، مؤكداً على أهمية اعادة اموال المواطنين ، لافتا الى أن الظلم هو من يحكم اقليم كردستان الان ، وأن الدين الاسلامي الحنيف يقول ان دولة الظلم لن تدوم.انتهىم .



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