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البيت الأبيض: هناك مجال للتعاون مع الروس وطرد الدبلوماسيين
2018/03/26 | 21:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن المجال لا يزال مفتوحا للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا رغم القرار الأمريكي بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس على خلفية اتهام روسيا بتسميم عميلها السابق، سيرغي سكريبال، في بريطانيا.

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