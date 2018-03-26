الشرطة ينهي عقد مدربه البرازيلي باكيتا

2018/03/26 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنهت إدارة نادي الشرطة الرياضي عقد مدرب فريقها الكروي البرازيلي ماركوس باكيتا بالتراضي بين الطرفين.وذكر بيان لاعلام النادي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "المدرب تنازل عن قيمة الشرط الجزائي بالكامل بالمقابل منحت إدارة الشرطة راتب شهر إضافي أكراماً لتعامل المدرب الإحترافي وإلتزامه المهني والأخلاقي مع النادي".وعبر أمين سر النادي علاء بحر العلوم عن "شكره وأمتنانه للمدرب البرازيلي لما قدمه للفريق وإحترافيته في التعامل مع الإدارة" متمنياً "الموفقية للمدرب في مشواره القادم".واوضح بحر العلوم ان "إدارة النادي أنهت كافة المتعلقات المالية الخاصة بالمدرب والأمور القانونية الأخرى حيث تواجدَ التعامل الحسن من قبل الطرفين لأنهاء جميع تفاصيل العقد".يُذكر ان البرازيلي باكيتا قاد فريق الشرطة في 19 مباراة من الدوري العراقي الممتاز للموسم الحالي فاز في 11 منها وتعادل في ست مباريات وخسر في آخر مبارتين بالمرحلة الأولى للدوري".انتهى

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