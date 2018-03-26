2018/03/26 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو تشهد العديد من مدن إقليم كوردستان لليوم الثاني على التوالي، تظاهرات تطالب حكومة الإقليم بإلغاء فرض نظام ادخار إجباري على رواتب الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية .ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر وقوع عدة خروقات ضد المتظاهرين، في حين اعلن عن تعرض نائبين للاعتداء.ونشر سياسيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حالات اعتداء على المتظاهرين في إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (كركوك ناو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل حالات اعتداء على المتظاهرين في إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كركوك ناو).