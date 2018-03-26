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تسجيل حالات اعتداء على المتظاهرين في إقليم كوردستان
2018/03/26 | 21:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو تشهد العديد من مدن إقليم كوردستان لليوم الثاني على التوالي، تظاهرات تطالب حكومة الإقليم بإلغاء فرض نظام ادخار إجباري على رواتب الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية .

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر وقوع عدة خروقات ضد المتظاهرين، في حين اعلن عن تعرض نائبين للاعتداء.

ونشر سياسيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع […]

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