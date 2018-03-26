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الامم المتحدة تبحث مع وزير الدفاع تأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة
2018/03/26 | 21:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ بغداد بحث وزير الدفاع عرفان الحيالي مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، عملية تأمين أجواء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وذكر بيان لمكتبه، تلقى “الرصافي نيوز” نسخة منه اليوم ان” الحيالي استقبل في مكتبه، اليوم الاثنين، يان كوبيتش وجرى خلال اللقاء بحث عدة قضايا أمنية وإنسانية، منها عملية تأمين أجواء الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

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