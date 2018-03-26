تعرف على تكلفة الحج لهذا العام في اقليم كردستان العراق

2018/03/26 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الحج والعمرة في اقليم كردستان، عن تكلفة الحج لهذا العام لكل شخص راغب في أداء الفريضة.

وذكر بيان للمديرية، ان "تكلفة الحج لهذا العام عن الشخص الواحد تبلغ 4100 دولار أمريكي".

ودعت المديرية "من فازوا في قرعة الحج لهذا العام الى زيارة المديرية خلال فترة اسبوع تبدأ من 27/3/2018، ولغاية 3/4/2018، لاكمال اجراءات السفر، وتسليم المبلغ المطلوب وجوازات السفر".

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