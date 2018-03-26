2018/03/26 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واضاف صالح "نسعى بكل جهودنا الدبلوماسية وكذلك الضغط على المعارضة السورية لضرورة عودة النازحين وعدم قبولنا بتوطين غرباء في عفرين".

وسيطرت تركيا بمساعدة فصائل سورية معارضة على عفرين بعد نحو شهرين من المعارك مع وحدات حماية الشعب مما تسبب بموجة نزوح كبيرة في ظل تقارير تفيد بأن هؤلاء النازحين بحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة.

عن تقرير دلوفان جتو

تحرير سوار أحمد

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