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مقتل 18 عنصرا من داعش بينهم قياديون باشتباكات مع الجيش العراقي
2018/03/26 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل 18 عنصرا من داعش بينهم قياديون باشتباكات مع الجيش العراقي26 Mar,2018أفادت وسائل اعلامية عراقية عن "مقتل 18 عنصرا من "داعش" بينهم قياديون أجانب في عملية أمنية كبيرة ومداهمات في إحدى قرى جنوب الموصل شمال العاصمة بغداد".وأوضح الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري، أن "القوات العراقية قتلت اليوم 18 عنصرا من تنظيم "داعش" في حملة مداهمة لقرية كنعوص التابعة لناحية حمام العليل على بعد نحو 20 كم جنوب مدينة الموصل".

ولفت المتحدث الى أن "القوات الأمنية عثرت على مدافع وصواريخ تابعة لـ"داعش" في قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة على الحدود مع سوريا".

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