الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


مركز المصالحة الروسي: 6440 مسلحا مع أفراد عائلاتهم يغادرون الغوطة إلى إدلب
2018/03/26 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مركز المصالحة الروسي: 6440 مسلحا مع أفراد عائلاتهم يغادرون الغوطة إلى إدلب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع سبوتنيك الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/26 | 21:56.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع سبوتنيك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز المصالحة الروسي: 6440 مسلحا مع أفراد عائلاتهم يغادرون الغوطة إلى إدلب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز المصالحة الروسي: 6440 مسلحا مع أفراد عائلاتهم يغادرون الغوطة إلى إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).

كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ النفط يتراجع عند التسوية من أعلى مستوى في شهرين
⋙ العلاق: 71 مليار دولار حجم دين العراق
⋙ رئيس الفيفا يعد بالنزاهة والشفافية في اختيار منظم مونديال 2026
⋙ واع / الشرطة يوضح تفاصيل إنهاء عقد مدربه باكيتا
⋙ تحالف الصدر: هذه هي حقيقة شمول اسماء مرشحينا بإجراءات البعث
بالفيديو والصور
⋙ بالصور والفيديو... الفنانون المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
⋙ بالفيديو .. لا تسلم البلد للـــ"حرامية" من جديد ..
⋙ بالصور - مقتل حارس مدرسة بيره ميرد امام مبنى المدرسة في منطقة ازادي وسط كركوك
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن