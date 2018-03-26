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خروج الدفعة الثالثة من مسلحي الغوطة الشرقية إلى إدلب
2018/03/26 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ متابعة

افادت وسائل الاعلام الروسية بأن التحضيرات بدأت في المنفذ الإنساني المقام في بلدة عربين لاستكمال انسحاب الدفعة الثالثة من المسلحين إلى محافظة إدلب من جيب جنوبي محاصر لهم في غوطة دمشق الشرقية.

واكدت أن 81 حافلة تقل على متنها 5400 من مسلحي تنظيم “فيلق الرحمن” المعارض وأفراد عوائلهم الرافضين لتسوية أوضاعهم وصلت إلى إدلب، بعد خروجهم أمس من حي جوبر وبلدات عربين وزملكا وعين ترما، في إطار انسحاب الدفعة الثانية من العناصر المسلحة.

وأكدت وكالة “سانا” السورية الرسمية تجهيز 56 حافلة تقل 3641 شخصا، بمن فيهم 850 مسلحا، تمهيدا لنقلهم إلى إدلب.

من جانبها، كشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن نحو 6.5 ألف من المسلحين وأفراد عوائلهم غادروا الغوطة عبر منفذ عربين خلال اليومين الماضيين، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع “فيلق الرحمن”.

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