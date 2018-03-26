كمارك مطار بغداد تؤكد ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر سويدي

2018/03/26 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكدت مديرية كمارك مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، ضبطها مواد مخدرة بحوزة مسافر سويدي.وذكر بيان للمديرية تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "باسناد وتعاون شرطة الكمارك والأمن الوطني، تمكنت من ضبط مواد مخدرة كانت مخبأة في حقيبة في مطار بغداد الدولي".

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واضاف انها "كانت بحوزة مسافر يحمل الجنسية السويدية قادما من تركيا، وعلى خطوط اطلس جت الجوية التركية".واشار البيان الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم".

يذكر ان الناطق باسم شرطة بغداد، العقيد نبراس علي، اعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، القاء القبض على مسافر بحوزته مواد مخدرة في مطار بغداد.والجدير بالذكر أن مديرية الكمارك في مطار بغداد الدولي، قامت بإحباط عدة عمليات تهريب خلال الفترة القليلة الماضية.

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