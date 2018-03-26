نائب: المصادقة على قانون شركة النفط الوطنية تمثل مرحلة بناء مؤسساتي للقطاع النفطي

2018/03/26 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:رحب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، زاهر العبادي، اليوم الاثنين، بخطوة رئاسة الجمهورية بالمصادقة على قانون شركة النفط الوطنية، معتبرا ذلك مرحلة بناء مؤسساتي للقطاع النفطي في العراق.

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وذكر العبادي في بيان تلقت "الغد برس"، إن "هذا الهيكل التنظيمي في إدارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الأخرى ستكون مدعاة للفخر والاعتزاز بهذه المؤسسة وابراز الصناعة الوطنية للبلاد كونه مسند لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور العراقي"، لافتاً إلى أن "ذلك يعزز بقانون المادة الدستورية ١١١ لضمان مستحقات الشعب من النفط والغاز كونه ملك له".واوضح ان "قانون شركة النفط الوطنية سوف يقوي دور الجهات الرقابية بدورها السلس لمراقبة الشركات النفطية وسيسهم في رفع إمكانيات المنتسبين، وسوف نعمل على متابعة ما تم تشريعه على ارض الواقع لضمان تنفيذ هذا لقانون وتشكيل هذه الشركة مِن أجل ضمان حقوق الشعب العراقي وحقوق المنتسبين".وتابع انه "سيتم متابعة استحقاقات المحافظات المنتجة الذي سبق وأن قدمنا فيه نص مقترح قانوني يقضي بتشكيل صندوق الإعمار والتنمية للمحافظات المنتجة".يذكر ان مجلس النواب العراقي قد صوت، في وقت سابق، على قانون شركة النفط الوطنية.

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