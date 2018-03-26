محافظ ديالى: ناحية السعدية مستقرة والقوات الأمنية تسيطر عليها بشكل كامل

2018/03/26 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىاكد محافظ ديالى مثنى التميمي، الاثنين، أن ناحية السعدية مستقرة ومسيطر عليها بشكل كامل من قبل القوات الأمنية، فيما دعا القوات الأمنية الى المزيد من اليقظة والحذر من الخلايا النائمة التابعة لـ"داعش".واوضح التميمي، "ندعو القوات الأمنية في عموم محافظة ديالى وفي المناطق المحررة خصوصا الى المزيد من اليقظة، والحذر من الخلايا النائمة التابعة لداعش"، مبينا أن "ناحية السعدية شهدت عودة اغلب العائلات النازحة اليها وتم افتتاح الدوائر الصحية والخدمية بعد استتباب الامن".

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