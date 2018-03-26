الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


محافظ ديالى: ناحية السعدية مستقرة والقوات الأمنية تسيطر عليها بشكل كامل
2018/03/26 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىاكد محافظ ديالى مثنى التميمي، الاثنين، أن ناحية السعدية مستقرة ومسيطر عليها بشكل كامل من قبل القوات الأمنية، فيما دعا القوات الأمنية الى المزيد من اليقظة والحذر من الخلايا النائمة التابعة لـ"داعش".واوضح التميمي، "ندعو القوات الأمنية في عموم محافظة ديالى وفي المناطق المحررة خصوصا الى المزيد من اليقظة، والحذر من الخلايا النائمة التابعة لداعش"، مبينا أن "ناحية السعدية شهدت عودة اغلب العائلات النازحة اليها وتم افتتاح الدوائر الصحية والخدمية بعد استتباب الامن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى: ناحية السعدية مستقرة والقوات الأمنية تسيطر عليها بشكل كامل) نشر أولاً على موقع (وكالة السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى: ناحية السعدية مستقرة والقوات الأمنية تسيطر عليها بشكل كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: وكالة السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ النفط يتراجع عند التسوية من أعلى مستوى في شهرين
⋙ العلاق: 71 مليار دولار حجم دين العراق
⋙ رئيس الفيفا يعد بالنزاهة والشفافية في اختيار منظم مونديال 2026
⋙ واع / الشرطة يوضح تفاصيل إنهاء عقد مدربه باكيتا
⋙ تحالف الصدر: هذه هي حقيقة شمول اسماء مرشحينا بإجراءات البعث
بالفيديو والصور
⋙ بالصور والفيديو... الفنانون المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
⋙ بالفيديو .. لا تسلم البلد للـــ"حرامية" من جديد ..
⋙ بالصور - مقتل حارس مدرسة بيره ميرد امام مبنى المدرسة في منطقة ازادي وسط كركوك
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن