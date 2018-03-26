المالكي يؤكد على ضرورة دور المرأة في الاصلاح السياسي

2018/03/26 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، اليوم الاثنين، على ضرورة دور المرأة في مسيرة الإصلاح السياسي.وذكر بيان لمكتب المالكي الاعلامي، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المالكي شدد على ضرورة أن يكون للمرأة العراقية دور في مسيرة الإصلاح السياسي"، موضحا ان "عملية الاصلاح عميقة وكبيرة وتحتاج الى جهود اكبر لذلك فمن المهم ان تساهم المرأة في عملية التغيير عبر حضورها الفاعل في مجالات الحياة المختلفة".

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وأشار الى "أهمية اضطلاع المؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، بدور فعال، في نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وإتاحة الفرص المتكافئة في طريقها، كي يتم تمكينها، وتدعيمها، ومساندتها في المشاركة في الحياة العامة، وصناعة القرار، وخاصة في ظل قدرتها، وتمتعها، بالعديد من الإمكانيات، في المساهمة في وضع الخطط، والاستراتيجيات، التي توفر حلولا للمشكلات، ولمعظم القضايا المجتمعية".وأوضح المالكي بحسب البيان ان "المرحلة المقبلة تدعونا الى اخراج العراق من اثار الأزمات والحروب التي خاضها ضد قوى الاٍرهاب، وتأسيس مسار يتركز على تطوير الملف الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات ومعالجة أزمة البطالة"، مؤكدا ان "البوابة الوحيدة لتحقيق كل هذه التطلعات يكون عبر الانتخابات".

ودعا المالكي المرأة العراقية الى "أن تكون لها وقفة امام صناديق الاقتراع والمساهمة في التخلص من نظام المحاصصة الذي كان أساس الشر الذي عشناه في السنوات الماضية".

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