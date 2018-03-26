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مجلس وزراء إقليم كوردستان يعقد اجتماعا
2018/03/26 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ من المقرر ان يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان يوم الخميس المقبل اجتماعا في مقره بأربيل عاصمة إقليم كوردستان لمناقشة عدد من القضايا.

وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز، بأن المجلس سيعقد الخميس اجتماعا "حاسما ومهما" بشأن الادخار الاجباري، ومشكلة الرواتب.

واوضح المصدر المجلس سيناقش تظاهرات التدريسيين والمعلمين ومقاطعة الكوادر الطبية للدوام الرسمي في المستشفيات في بعض محافظات الإقليم.

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