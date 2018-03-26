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الطريحي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ... وكلاء السيستاني يمتلكون عشرات الشركات التجارية وبمليارات الدولارات باسم
2018/03/26 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   فجر  عقيل الطريحي مفاجأة من العيار الثقيل وذكر  ، انه “عندما كان مطار كربلاء لا يزال بيد وزارة النقل وكان الوزير في وقتها هو هادي العامري، وطلب منه توفير ثلاثة أمور...

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