بالوثيقة… مكتب معصوم يرد: لرئيس الجمهورية الحق في اعادة الموازنة إلى البرلمان

2018/03/26 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت رئاسة الجمهورية على مجلس النواب بشأن حق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في إعادة الموازنة إلى البرلمان؛ من أجل إزالة

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