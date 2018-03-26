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بالوثيقة… مكتب معصوم يرد: لرئيس الجمهورية الحق في اعادة الموازنة إلى البرلمان
2018/03/26 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ردت رئاسة الجمهورية على مجلس النواب بشأن حق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في إعادة الموازنة إلى البرلمان؛ من أجل إزالة

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