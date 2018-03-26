2018/03/26 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداددخل الدولي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، دائرة المنافسة القوية مع نظيره الأرجنتيني ونجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، بعدما حل ثانيًا في التقرير الذي أصدره المركز الدولي لكرة القدم "CIES" لأبرز اللاعبين في الدوريات الـ5 الكبرى (إسبانيا، وإنجلترا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا)، في جميع المراكز، خلال الأشهر الـ3 الماضية.وانفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدري الإسباني في المركز الأول في مركز المهاجم برصيد 90.8 نقطة، وفي المركز الثاني حل الأرجنتيني لاعب يوفنتوس الإيطالي جونزالو هيجواين برصيد 87.4.

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