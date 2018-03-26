الشرطة ينهي خدمات مدربه البرازيلي باكيتا بالتراضي

2018/03/26 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انهت أدارة نادي الشرطة الرياضي، اليوم الاثنين، عقد مدرب فريقها الكروي البرازيلي ماركوس باكيتا بالتراضي بين الطرفين.وذكر امين سر النادي علاء بحر العلوم في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه ان "عملية انهاء عقد البرازيلي باكيتا مع الفريق الكروي تمت بالتراضي بعد أن تنازل الأخير عن قيمة الشرط الجزائي بالكامل"، مبينا ان "الادارة منحت باكيتا راتب شهر أضافي أكراماً لتعامل المدرب الأحترافي وألتزامه المهني والأخلاقي مع النادي".

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واضاف ان " أدارة النادي انهت كافة المتعلقات المالية الخاصة بالمدرب والأمور القانونية الأخرى حيث تواجدَ التعامل الحسن من قبل الطرفين لأنهاء جميع لتفاصيل العقد"، مشيدا بـ"الجهود التي بذلها باكيتا مع فريق الشرطة طيلة تواجده".يذكر ان البرازيلي باكيتا قاد فريق الشرطة في 19 مباراة من الدوري العراقي الممتاز فاز في 11 منها وتعادل في 6 وانهزم في أخر مبارتين .

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