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🔴 ميسي يفتح الباب أمام الإعتزال في حالة عدم الفوز بالمونديال
2018/03/26 | 22:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكد نجم المنتخب الأرجنتيني ولاعب نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي أنه من الممكن أن يقوم العديد من لاعبي منتخب التانجو بإعلان إعتزالهم الدولي في حالة خسارة كأس العالم المقبل بروسيا.

وذكر ميسي خلال تصريحاته التلفزيونية قبل المباراة الودية التي تجمع المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الإسباني :”عندما أخسر أتألم وأبكي مثل جميع رفاقي لأنني واحد منهم”.

واوضح ميسي قائلاً :”إذا لم نفز بكأس العالم هذه المرة، هناك العديد منا سيتركون الفريق الوطني، إنهم يأخذون هذه البطولة على أنها الفرصة الأخيرة”.

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