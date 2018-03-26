ميسي يعترف بصعوبة اللعب مع ديبالا في الأرجنتين

2018/03/26 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر أعترف ليونيل ميسي جناح المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة بتشابه طريق اللعب الخاصة به مع باولو ديبالا نجم يوفنتوس وزميله بمنتخب ألبيسيليستي.

ويغيب ديبالا عن معسكر الفريق المقام حاليا في أوروبا والذي يتخلله مباراتين مع إيطاليا وإسبانيا من أجل الاستعداد لمنافسات كأس العالم روسيا 2018 ما يزيد التكهنات حول مستقبل اللاعب مع الفريق الصيف القادم.

وصرح ديبالا في وقت سابق "من الصعب اللعب بجوار ميسي" وهو ما جعله يتصدر كل العناوين الإخبارية بعد حديثه هذا، وأكد ميسي في حوار تليفزيوني صحة ما قاله مواطنه "تحدثت مع باولو حول تلك التصريحات.



ما قاله هو الحقيقة".



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وخاض نجم السيدة العجوز المباراة الدولية الأولى مع منتخب بلاده الأول في أكتوبر 2015 تحت قيادة تاتا مارتينو المدير الفني وقتها ولم يستطع التسجيل خلال 10 مباريات ظهر بها بقميص الفريق.

ويتواجد ديبالا في مركز الجناح الأيمن مع فريقه بالدوري الإيطالي ودوري الأبطال وهو نفس المركز الذي يحتله ميسي في صفوف المنتخب ما يجعل صعوبة تواجد كلاهما في أرضية الملعب.

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