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“النور نيوز” تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين
2018/03/26 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادكشفت هيئة الحج والعمرة، أسماء الفائزين بقرعة الحج لمحافظة صلاح الدين.

وكشفت الهيئة نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين كبار السن نسبة 60 %، و40% لغيرهم وللاعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

* أضغط هنا للإطلاع على أسماء قرعة حج صلاح الدين 60%

* أضغط هنا للإطلاع على أسماء قرعة حج صلاح الدين 40%

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