الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


للمرة الثانية خلال يوم واحد.. القبض على مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة
2018/03/26 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر إيراني في منفذ زرباطية المتاخم للحدود الإيرانية.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، ان "مفتشات مديريتنا وعنصر المخدرات تمكنت من ضبط مادة مخدرة عبارة عن كيس متوسط الحجم وكيس صغير ترياك بحوزة مسافر إيراني في منفذ زرباطية المتاخم للحدود .

وفي سياق متصل كشفت الهيئة عن القاء القبض على مسافر ايراني قادم للعراق بحوزته مادة مخدرة، من قبل مفارز شرطة كمرك منفذ الشيب في محافظة ميسان، وتم أتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وأحالته للقضاء.

انتهى/خ.

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثانية خلال يوم واحد.. القبض على مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثانية خلال يوم واحد.. القبض على مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).


كامل التفاصيل في: النبأ ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ محافظ بغداد يعلن استعداد حكومته للبدء بالعمل الفعلي بعد إطلاق العبادي للتخصيصات المالية
⋙ السينما تجمع عشاق الأفلام في مهرجان مسقط الدولي
⋙ الاستعلامات المصرية تؤكد لم نتلق اي شكاوي من المراسلين الاجانب حتي نهاية اليوم الاول للانتخابات الرئاسية
⋙ الفيفا يحدد موعد إعلان الملف الفائز باستضافة مونديال 2026
⋙ مكتبه الاعلامي: الحمامي لم يوزع الاراضي في البصرة لأغراض انتخابية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| انتهاء اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية
⋙ بالصور والفيديو... الفنانون المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
⋙ بالصور.. زيارة الدكتور برهم صالح الى حلبجة
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن