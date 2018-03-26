للمرة الثانية خلال يوم واحد.. القبض على مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة

2018/03/26 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر إيراني في منفذ زرباطية المتاخم للحدود الإيرانية.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، ان "مفتشات مديريتنا وعنصر المخدرات تمكنت من ضبط مادة مخدرة عبارة عن كيس متوسط الحجم وكيس صغير ترياك بحوزة مسافر إيراني في منفذ زرباطية المتاخم للحدود .

وفي سياق متصل كشفت الهيئة عن القاء القبض على مسافر ايراني قادم للعراق بحوزته مادة مخدرة، من قبل مفارز شرطة كمرك منفذ الشيب في محافظة ميسان، وتم أتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وأحالته للقضاء.



انتهى/خ.

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